Bloomberg: 23 ноября страны G7 назовут ценовой потолок для российской нефти

Агентство Bloomberg сообщает, что 23 ноября страны G7 объявят ценовой потолок для российской нефти.

Источники агентства говорят, что США заранее озвучит свое предложение перед встречей послов Евросоюза.

Если это предложение получит поддержку, уровень ценового потолка будет объявлен в среду. Но объявление возможно и в более поздние сроки.

На данный момент американский Минфин никак не прокомментировал эту информацию.