Reuters: на европейских НПЗ скопилось слишком много запасов нефти

По информации Reuters, на европейских НПЗ скопилось избыточное количество нефти, запасы превышают потребности региона.

Причиной такой ситуации стали масштабные закупки нефти, поскольку заводы опасались дефицита из-за введения новых ограничений в ЕС.

Кроме того, крупные закупки производились на фоне опасений по поводу забастовок на французских НПЗ.

Однако опасения не оправдались, благодаря закупкам нефти в Бразилии, Канаде, Гайяне и США.