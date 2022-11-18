Reuters: на европейских НПЗ скопилось слишком много запасов нефти
2022-11-18 20:54
По информации Reuters, на европейских НПЗ скопилось избыточное количество нефти, запасы превышают потребности региона.
Причиной такой ситуации стали масштабные закупки нефти, поскольку заводы опасались дефицита из-за введения новых ограничений в ЕС.
Кроме того, крупные закупки производились на фоне опасений по поводу забастовок на французских НПЗ.
Однако опасения не оправдались, благодаря закупкам нефти в Бразилии, Канаде, Гайяне и США.
Опубликовано: Светлана Репина
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