В Одессе местные жители перекрыли дорогу, протестуя против отключений света

Украинские СМИ сообщили, что жители Одессы перекрыли дорогу в качестве протеста против отключений света в городе.

18 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Одессе начались протесты против отключений электричества в городе.

Отмечается, что жители Одессы перекрыли одну из дорог города, чтобы выразить правительству своё несогласие с отключение электричества, которое значительно ухудшает качество жизни одесситов.