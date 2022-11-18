В Одессе местные жители перекрыли дорогу, протестуя против отключений света
Украинские СМИ сообщили, что жители Одессы перекрыли дорогу в качестве протеста против отключений света в городе.
18 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Одессе начались протесты против отключений электричества в городе.
Отмечается, что жители Одессы перекрыли одну из дорог города, чтобы выразить правительству своё несогласие с отключение электричества, которое значительно ухудшает качество жизни одесситов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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