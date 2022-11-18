МИД РФ обвинил США и Европу в соучастии в преступлениях украинских неонацистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видео расстрела украинскими военными безоружных пленных является доказательством преступлений неонацистов.

Она подчеркнула, что Украина грубо нарушила международное право, но Запад оставил свидетельство этого преступления без внимания.

По словам Захаровой, это делает европейских и американских кураторов соучастниками преступлений украинских неонацистов.

Она подчеркнула, что ни одно такое деяние не останется безнаказанным, а все причастные будут установлены.