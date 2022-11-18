Польские следователи собираются на Украину расследовать инцидент с ракетами
2022-11-18 21:05
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские следователи могут выехать на Украину для расследования инцидента с падением ракет.
Согласно данным, полученным во время расследования, украинская ПВО пыталась сбить российскую ракету, летевшую с востока.
Предполагается, что целью этой ракеты была Добротворская ТЭЦ. Для перехвата из Львова была запущена ракета С-300.
Однако она промахнулась, упав на территории Польши. Перед падением механизм самоуничтожения ракеты не сработал.
Опубликовано: Светлана Репина
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