Польские следователи собираются на Украину расследовать инцидент с ракетами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские следователи могут выехать на Украину для расследования инцидента с падением ракет.

Согласно данным, полученным во время расследования, украинская ПВО пыталась сбить российскую ракету, летевшую с востока.

Предполагается, что целью этой ракеты была Добротворская ТЭЦ. Для перехвата из Львова была запущена ракета С-300.

Однако она промахнулась, упав на территории Польши. Перед падением механизм самоуничтожения ракеты не сработал.