Согласно опросу Kantar Public, проведенному в начале ноября по заказу Института национальной памяти Польши, почти половина поляков считают, что демонтаж объектов времен социалистической Польши — это правильно.

Только 10% опрошенных считают его однозначно неуместным.

Необходимость в такой деятельности видят 43% респондентов, только 10% из них считают ее однозначно ненужной.

В свою очередь, почти половина респондентов - 45% - положительно оценивают деятельность Института национальной памяти, связанную с демонтажем объектов коммунистической пропаганды или других мест, посвященных Красной Армии, которые находятся в Польше.

Лишь 8% респондентов высоко оценили деятельность Института национальной памяти.

После обращения главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого от 4 марта, из 60 объектов времен социализма, оставшихся в Польше, к середине ноября было демонтировано 25, планируется удаление еще большего количества.

Деятельность Института в области декоммунизации не является изолированной и инициировала аналогичные инициативы в других странах.

Правительство Эстонии объявило о демонтаже 400 памятников. В июле 2022 года правительство Латвии выдало разрешение на демонтаж 69 памятников и мемориальных досок, прославляющих Красную Армию.

Аналогичные действия предприняла и Литва, которая в настоящее время сносит советские памятники.