В России считают вопрос с «грязной бомбой» открытым
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что вопрос с «грязной бомбой» пока не закрыт.
Он отметил, что Россия дала превентивный сигнал, а эксперты МАГАТЭ провели только первоначальный осмотр.
По словам Ульянова, агентству еще предстоит изучить результаты в специальных лабораториях, и только после этого сделать выводы.
Он также подчеркнул, что в итоге будут сделаны выводы только по трем ядерным объектам, на которые выезжали представители МАГАТЭ.
Опубликовано: Светлана Репина
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