В России считают вопрос с «грязной бомбой» открытым

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что вопрос с «грязной бомбой» пока не закрыт.

Он отметил, что Россия дала превентивный сигнал, а эксперты МАГАТЭ провели только первоначальный осмотр.

По словам Ульянова, агентству еще предстоит изучить результаты в специальных лабораториях, и только после этого сделать выводы.

Он также подчеркнул, что в итоге будут сделаны выводы только по трем ядерным объектам, на которые выезжали представители МАГАТЭ.