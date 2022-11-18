Украинские следователи три часа осматривали в Польше место падения ракеты
Украинские следователи в пятницу, 18 ноября покинули польское местечко Пшеводув. Они в течение трех часов находились на месте взрыва ракеты, которая, напомним, упала на этот населенный пункт во вторник, 15 ноября.
Как сообщает Polsat News, около 12:00 к месту падения ракеты прибыли пассажирский автобус и несколько автомобилей с дипломатическими номерами. Машины на мгновение остановились у полицейского патруля. Затем из них вышли несколько человек, один из них был одет в форму, а другой в куртку с украинским гербом на плече.
Через три часа, около 15 часов, делегация выехала из городка, расположенного в Люблинском воеводстве.
В пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что допуск украинских экспертов на место взрыва в Пшеводове и их участие в расследовании четко определены международным правом.
Во вторник днем, 15 ноября, польские власти заявили, что украинская ракета ПВО, вероятно, упала на территорию Польши в результате "несчастного случая".
Украинская сторона, в том числе Владимир Зеленский, изначально утверждали, что это российская ракета. В последних заявлениях президент Украины подчеркивает, что нельзя быть на 100% уверенным, какая именно ракета упала на Польшу, и следует подождать с выводами следствия.
Опубликовано: Николай Скира
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