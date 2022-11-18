Дожди спасли поставки электроэнергии из Норвегии в Великобританию

В Норвегии начались проливные дожди, из-за этого поднялся уровень воды в водохранилищах и реках.

Это позволило нарастить выработку гидроэлектростанций и поставлять достаточные объемы электроэнергии в Великобританию.

Для Европы энергия с норвежских ГЭС является одним из самых дешевых вариантов.

В августе уровень наполненности водохранилищ в Норвегии был почти на четверть ниже среднего показателя. Сейчас он по-прежнему ниже этого значения, но только на 8%.