Дожди спасли поставки электроэнергии из Норвегии в Великобританию
В Норвегии начались проливные дожди, из-за этого поднялся уровень воды в водохранилищах и реках.
Это позволило нарастить выработку гидроэлектростанций и поставлять достаточные объемы электроэнергии в Великобританию.
Для Европы энергия с норвежских ГЭС является одним из самых дешевых вариантов.
В августе уровень наполненности водохранилищ в Норвегии был почти на четверть ниже среднего показателя. Сейчас он по-прежнему ниже этого значения, но только на 8%.
Опубликовано: Светлана Репина
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