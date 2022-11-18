Абхазия может остаться без электроэнергии из-за остановки Ингурской ГЭС
Ингурская ГЭС – самая крупная на Кавказе гидроэлектростанция. Но в ближайшее время она может перестать вырабатывать даже минимальные объемы электроэнергии.
По словам директора станции Левана Мебонии, если уровень воды в водохранилище упадет ниже 413 м, вода уже не будет поступать в тоннель.
Это приведет к сокращению выработки в 5 раз. В такой ситуации электроэнергия в Абхазии будет подаваться по графику.
У Абхазии есть только одна альтернатива – договориться о перетоке электроэнергии из России. Причиной обмельчания водохранилища стали засуха и высокое потребление электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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