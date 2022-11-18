New York Times: на Западе не знают реальных запасов российских ракет

New York Times сообщает, что Запад не имеет реального представления о ракетных запасах России.

18 ноября американская газета The New York Times сообщила, что украинские и западные должностные лица на протяжении не одного месяца утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине.

В сообщении говорится, что мало кто из западных чиновников имеет четкое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет.

Также сообщается, что Российская Федерация заблаговременно сделала запасы микрочипов для ракет "Калибр", а возможно такие микроэлектронные компоненты, продолжают поступать в страну через третьи страны.