США согласились с Россией по поводу ядерной войны

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах согласны с позицией России по ядерной войне.

Он отметил, что США разделяют мнение о том, что в ядерной войне не будет победителя, и допустить ее нельзя.

Вместе с тем Кирби указал на опасные заявления российской стороны по поводу ядерного оружия.

Он сказал, что США продолжают держать каналы коммуникаций с Россией открытыми.