США согласились с Россией по поводу ядерной войны
2022-11-18 22:20
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах согласны с позицией России по ядерной войне.
Он отметил, что США разделяют мнение о том, что в ядерной войне не будет победителя, и допустить ее нельзя.
Вместе с тем Кирби указал на опасные заявления российской стороны по поводу ядерного оружия.
Он сказал, что США продолжают держать каналы коммуникаций с Россией открытыми.
Опубликовано: Светлана Репина
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