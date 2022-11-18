Мэр Львова Садовой предупредил о возможном отключении света на две недели

Мэр Львова Андрей Садовой предупредил жителей города о возможном отключении света на неделю или две.

18 ноября мэр Львова Андрей Садовой в личном Telegram-канале заявил о том, что город может оказаться в ситуации, когда электричества и отопления может не быть не один день, а неделю или даже две.

Садовой призвал жителей административного центра Львовской области готовиться к такому развитию событий и добавил, что подобные реалии являются обыденностью многих общин Востока и Юга Украины на протяжении нескольких месяцев.