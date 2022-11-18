Мэр Львова Садовой предупредил о возможном отключении света на две недели
Мэр Львова Андрей Садовой предупредил жителей города о возможном отключении света на неделю или две.
18 ноября мэр Львова Андрей Садовой в личном Telegram-канале заявил о том, что город может оказаться в ситуации, когда электричества и отопления может не быть не один день, а неделю или даже две.
Садовой призвал жителей административного центра Львовской области готовиться к такому развитию событий и добавил, что подобные реалии являются обыденностью многих общин Востока и Юга Украины на протяжении нескольких месяцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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