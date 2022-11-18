Байден: США находятся в лучшей позиции, чем любая нация в мире

Президент США Джо Байден заявил, что его страна более всех других государств подготовлена к лидерству в мировой экономике.

По его словам, это стало очевидным и для него, и для людей, присутствовавших на встречах во время его международного турне.

Байден считает, что США готов к такому лидерству на годы вперед.

Он также напомнил, что за время его президентства в стране создали 10 млн новых рабочих мест.