Медведев предложил «чистую кару» для убийц пленных россиян

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинским солдатам полагается «чистая кара» за убийство пленных россиян.

Он пояснил, что под чистой карой понимается смертная казнь, а принцип «жизнь за жизнь» известен с древних времен.

Медведев подчеркнул, что люди, совершившие данные преступление, должны понести именно это наказание, даже если искать их придется годами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные убили более 10 российских военнопленных, а также показали подтверждающее видео.