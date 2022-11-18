NYT: на Западе не знают, сколько ракет осталось у России
Издание The New York Times сообщает, что Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, хотя на Западе давно указывали на истощение ракетного арсенала РФ.
Бывший полковник корпуса морской пехоты США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан рассказал изданию, что реальное количество российских ракет представляют себе единичные западные чиновники.
По его словам, остальные просто не представляют себе статус российского ракетного арсенала.
В результате массированных ракетных ударов России на Украине выведена из строя почти половина энергетических объектов.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Собчак публично извинилась перед Чемизововым за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги
Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.Подробнее...
-
-