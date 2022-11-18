NYT: на Западе не знают, сколько ракет осталось у России

Издание The New York Times сообщает, что Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, хотя на Западе давно указывали на истощение ракетного арсенала РФ.

Бывший полковник корпуса морской пехоты США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан рассказал изданию, что реальное количество российских ракет представляют себе единичные западные чиновники.

По его словам, остальные просто не представляют себе статус российского ракетного арсенала.

В результате массированных ракетных ударов России на Украине выведена из строя почти половина энергетических объектов.