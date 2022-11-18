В Одессе начались протесты против отключений света

В Одессе люди вышли на улицу в знак протеста против отключений электроэнергии. Они стали препятствовать движению транспорта.

На пешеходном переходе протестующие стали безостановочно ходить туда и обратно, светофор в этом месте не работал.

Вскоре на место прибыла полиция. В это же время включился светофор.

По информации украинского премьера Дениса Шмыгаля, около половины энергетической инфраструктуры страны выведенаоиз строя.