В Одессе начались протесты против отключений света
2022-11-18 23:02
В Одессе люди вышли на улицу в знак протеста против отключений электроэнергии. Они стали препятствовать движению транспорта.
На пешеходном переходе протестующие стали безостановочно ходить туда и обратно, светофор в этом месте не работал.
Вскоре на место прибыла полиция. В это же время включился светофор.
По информации украинского премьера Дениса Шмыгаля, около половины энергетической инфраструктуры страны выведенаоиз строя.
Опубликовано: Светлана Репина
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