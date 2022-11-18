The Washington Post: в США разбился самолет с 53 собаками на борту

В США разбился самолёт с 53 собаками на борту, три человека и несколько щенков пострадали.

18 ноября американская газета The Washington Post, со ссылкой на главу Общества защиты животных США Мэгги Тейт-Тэхтманн, сообщило о крушении самолёта, перевозившего 53 собаки из Нового Орлеана в приюты штата Висконсин.

Отмечается, что в результате аварийной посадки у самолёта оторвало крылья, а три человека и несколько собак получили ушибы. Причины ЧП в настоящее время устанавливаются специалистами.