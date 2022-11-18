Конгрессвумен Грин: власти США направляют другим странам помощь для отмывания денег
2022-11-18 23:44
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, представитель штата Джорджия в палате представителей Конгресса, обвинила власти США в отмывании денег через оказание поддержки другим странам.
Она заявила, что деньги американцев много лет отправляются в различные государства в виде помощи.
При этом Грин задалась вопросом, изменилось ли что-нибудь от такой поддержки. На этот вопрос она сама ответила отрицательно.
Она также напомнила, что внесла на рассмотрение проект резолюции, предусматривающей проверку средств, выделяемых Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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