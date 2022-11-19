Немецкие компании собираются переносить производства в Азию и Африку

По информации издания Le Monde Diplomatique, многие немецкие компании намерены переместить свои производства в азиатские и африканские страны.

Это происходит из-за негативного влияния санкций, введенных против России, на европейскую экономику.

Издание сообщает, что санкции нанесли более серьезный удар по Европе, чем можно было предположить.

В Германии из-за энергетического кризиса пострадали ключевые экономические отрасли, поэтому компании сворачивают производство и переносят его в Азию или Африку.