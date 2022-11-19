Астрономы нашли самую древнюю галактику во Вселенной
Астрономы с помощью телескопа Джеймс Уэбб обнаружили самую старую галактику во Вселенной.
Она получила название GLASS-z12. Эта галактика образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, который случился около 13,8 млрд лет назад.
Обнаружена и другая очень старая галактика. Ее образование произошло примерно через 450 млн лет после Большого взрыва.
Ранее самой старой из обнаруженной галактик считалась GN-z11, образовавшаяся через 400 млн лет после Большого взрыва.
Опубликовано: Светлана Репина
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