Астрономы нашли самую древнюю галактику во Вселенной

Астрономы с помощью телескопа Джеймс Уэбб обнаружили самую старую галактику во Вселенной.

Она получила название GLASS-z12. Эта галактика образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, который случился около 13,8 млрд лет назад.

Обнаружена и другая очень старая галактика. Ее образование произошло примерно через 450 млн лет после Большого взрыва.

Ранее самой старой из обнаруженной галактик считалась GN-z11, образовавшаяся через 400 млн лет после Большого взрыва.