Пинк рассказала, как сложные времена помогли ей записать новый альбом

Пинк говорит, что ее грядущий девятый студийный альбом "TRUSTFALL", возможно, лучший альбом, который она когда-либо записывала.

Выход альбома запланирован на 17 февраля 2023 года. Певица также отправится в тур Summer Carnival по США и Канаде.

Пинк рассказывает, что время записи альбома было для нее непростым. Она и ее маленький сын заболели коронавирусом, в 2021 году умер ее отец.

По словам певицы, все это помогло ей записать альбом и осознать, что для нее по-настоящему важно.