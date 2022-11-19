Наследный принц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию в последний момент
Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отменил первую за три года поездку в Японию, не называя причин.
В прошлом месяце правительство Саудовской Аравии заявило, что врачи посоветовали принцу воздержаться от дальних и беспосадочных перелетов на самолете из-за проблем с ухом.
Он пропустил саммит Лиги арабских государств в Алжире, а также не поехал в Индию в начале ноября.
Тем не менее, на этой неделе он вылетел на саммит Большой двадцатки в Индонезию, а в четверг отправился в Южную Корею. Там он встретился с президентом Юн Сок Ёлем и местными бизнесменами.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Собчак публично извинилась перед Чемизововым за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги
Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.Подробнее...
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Создатель ежика Соника Нака Юдзи арестован в Японии
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной
МИД Украины: только 10 граждан РФ получили украинскую визу за 4 месяца
Reuters: прокуратура Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках»