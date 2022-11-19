Наследный принц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию в последний момент

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отменил первую за три года поездку в Японию, не называя причин.

В прошлом месяце правительство Саудовской Аравии заявило, что врачи посоветовали принцу воздержаться от дальних и беспосадочных перелетов на самолете из-за проблем с ухом.

Он пропустил саммит Лиги арабских государств в Алжире, а также не поехал в Индию в начале ноября.

Тем не менее, на этой неделе он вылетел на саммит Большой двадцатки в Индонезию, а в четверг отправился в Южную Корею. Там он встретился с президентом Юн Сок Ёлем и местными бизнесменами.

