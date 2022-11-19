В Twitter Маск запустил голосование о восстановлении аккаунта Трампа

Илон Маск предложил пользователем социальной сети Twitter высказать свое мнение о возвращении аккаунта бывшего президента США.

Бизнесмен Илон Маск запустил в Twitter голосование пользователей о возвращении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Миллиардер разместил в социальной сети римскую поговорку "голос народа - голос бога".

По состоянию на 5.00 19 ноября 62% респондентов проголосовали за восстановление аккаунта Трампа, 38% высказались против. В настоящий момент свои голоса отдали 997 тысяч пользователей. До окончания голосования осталось 23 часа.