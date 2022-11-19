В Twitter Маск запустил голосование о восстановлении аккаунта Трампа
Илон Маск предложил пользователем социальной сети Twitter высказать свое мнение о возвращении аккаунта бывшего президента США.
Бизнесмен Илон Маск запустил в Twitter голосование пользователей о возвращении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Миллиардер разместил в социальной сети римскую поговорку "голос народа - голос бога".
По состоянию на 5.00 19 ноября 62% респондентов проголосовали за восстановление аккаунта Трампа, 38% высказались против. В настоящий момент свои голоса отдали 997 тысяч пользователей. До окончания голосования осталось 23 часа.
Опубликовано: Максим Алексеев
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