Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-17»
КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.
КНДР 18 ноября провела испытания баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17" по личным руководством Ким Чен Ына, передает агентство ЦТАК. Ранее о запуске сообщали СМИ Японии и Южной Кореи.
"Результаты запуска подтвердили надежность важной системы стратегических вооружений нового типа", - говорится в сообщении.
Ракета "Хвасон-17" была запущена с международного аэропорта в Пхеньяне. Она пролетела 998 км на высоте 6040,9 км. Ким Чен Ын заявил, что если враги будут угрожать Северной Корее, то она готова ответить "ядерным оружием на ядерное оружие".
Опубликовано: Максим Алексеев
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