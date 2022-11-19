Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-17»

КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.

КНДР 18 ноября провела испытания баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17" по личным руководством Ким Чен Ына, передает агентство ЦТАК. Ранее о запуске сообщали СМИ Японии и Южной Кореи.

"Результаты запуска подтвердили надежность важной системы стратегических вооружений нового типа", - говорится в сообщении.

Ракета "Хвасон-17" была запущена с международного аэропорта в Пхеньяне. Она пролетела 998 км на высоте 6040,9 км. Ким Чен Ын заявил, что если враги будут угрожать Северной Корее, то она готова ответить "ядерным оружием на ядерное оружие".