Российская армия отработала в Украине новую беспилотную систему ZALA
2022-11-19 06:34
Российская армия в рамках проведения спецоперации в Украине отработала новую беспилотную систему ZALA.
Армия России впервые отработала разведовательно-ударную беспилотную систему ZALA в рамках проведения специальной военной операции в Украине, сообщило РИА Новости.
В систему входят беспилотные разведывательные дроны ZALA 421-16E и ударные БПЛА ZALA Aero, включая барражирующий боеприпас "Куб" и беспилотник "Ланцет".
Опубликовано: Максим Алексеев
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