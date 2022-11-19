Российская армия отработала в Украине новую беспилотную систему ZALA

APS
2022-11-19 06:34

Российская армия в рамках проведения спецоперации в Украине отработала новую беспилотную систему ZALA.

Армия России впервые отработала разведовательно-ударную беспилотную систему ZALA в рамках проведения специальной военной операции в Украине, сообщило РИА Новости.

В систему входят беспилотные разведывательные дроны ZALA 421-16E и ударные БПЛА ZALA Aero, включая барражирующий боеприпас "Куб" и беспилотник "Ланцет".

Опубликовано: Максим Алексеев