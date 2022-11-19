Канада увеличит военной присутствие в акватории Тихого океана
Новая стратегия Канада позволит повысить военное присутствие в акватории Тихого океана.
Канада планирует увеличить свое военное присутствие в акватории Тихого океана в рамках своей новой стратегии действий, заявила министр национальной обороны Канады Анита Аманд.
"Мы будем наращивать наше военное присутствие и укрепит отношения с союзниками в регионе", - сказала она.
Анита Аманд сообщила, новая военная стратегия Канады будет опубликована в самое ближайшее время.
Опубликовано: Максим Алексеев
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