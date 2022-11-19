МО России сообщило о перевооружении ракетных подразделений на «Искандер-М»
Минобороны России сообщило о перевооружении всех ракетных подразделений на современный комплекс «Искандер-М».
Все ракетные соединения, воинские части и подразделения перевооружены на новейший комплекс "Искандер-М", говорится в публикации Минобороны России по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
"В настоящее время все соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющих аналогов в мире", - говорится в сообщении.
Также в оборонном ведомстве рассказали о поступлении на вооружение реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства "Торнадо".
Опубликовано: Максим Алексеев
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