МО России сообщило о перевооружении ракетных подразделений на «Искандер-М»

Минобороны России сообщило о перевооружении всех ракетных подразделений на современный комплекс «Искандер-М».

Все ракетные соединения, воинские части и подразделения перевооружены на новейший комплекс "Искандер-М", говорится в публикации Минобороны России по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

"В настоящее время все соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющих аналогов в мире", - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве рассказали о поступлении на вооружение реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного и среднего калибра семейства "Торнадо".