Белый дом заявил о глобальном лидерстве Джо Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о глобальном лидерстве президента Джо Байдена.

Решение президента США Джо Байдена собрать лидеров 11 стран после инцидента с падением ракет в Польше свидетельствует о его глобальном лидерстве, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вы видели, что делает президент? Он собирает лидеров 11 стран для проведения встречи. Это говорит о его глобальном лидерстве", - сказала пресс-секретарь.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что вина за произошедшее лежит на России, запустившей барражирующие боеприпасы, которые пытались перехватить украинские подразделения противоздушной обороны.