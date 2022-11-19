Белый дом заявил о глобальном лидерстве Джо Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о глобальном лидерстве президента Джо Байдена.
Решение президента США Джо Байдена собрать лидеров 11 стран после инцидента с падением ракет в Польше свидетельствует о его глобальном лидерстве, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Вы видели, что делает президент? Он собирает лидеров 11 стран для проведения встречи. Это говорит о его глобальном лидерстве", - сказала пресс-секретарь.
Карин Жан-Пьер подчеркнула, что вина за произошедшее лежит на России, запустившей барражирующие боеприпасы, которые пытались перехватить украинские подразделения противоздушной обороны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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