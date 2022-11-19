ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Сирии
2022-11-19 08:37
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в Сирии.
Самолеты F-16 военно-воздушных сил Израиля ненесли удары по объектам военной инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, сообщило РИА Новости, со ссылкой на сирийское оборонное ведомство.
В результате авианалета погибло сирийских военнослужащих. Один военный получил ранение. Степень ущерба объектам, подвергшимся бомбардировке, уточняется.
Опубликовано: Максим Алексеев
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