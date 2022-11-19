СК России завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома на Сахалине
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома на Сахалине.
Управление следственного комитета России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса Российской Федерации о причинении смерти по неосторожности в результате обрушения жилого дома на Сахалине, сообщили в ведомстве.
В настоящий момент следователи выясняют причины произошедшего. На месте работают следователи-криминалисты и руководитель регионального управления СК Бэликто Базаров.
По предварительной оценке МЧС, в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, приведший к обрушению строения с пятого по первый этажи. Из завалов уже извлечены тела троих погибших. Работа на месте инцидента продолжается.
Опубликовано: Максим Алексеев
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