Минус 70: звезда ленты «Лак для волос» Мэдди Байлио шокировала радикальным похудением

О своем здоровье звезда задумалась во время пандемии, и начала большой путь к новой фигуре с ходьбы.

В фильме «Лак для волос Live!», который вышел в 2016 году, Мэдди Байлио покорила зрителей невероятным обаянием. Фанаты оценили ее роль и в новом фильме «Золушка». Но теперь она изменилась до неузнаваемости.

26-летняя Мэдди покорила создателей «Лака для волос Live!» еще когда училась в колледже. Не заставляли ее худеть и в "Золушке". Напротив, полнотелый персонаж сводной сестры главной героини был даже плюсом.

А когда наступил ковид и связанные с ним карантинные ограничения, Мэдди задумалась о самочувствии и режиме дня, сообщает СтарХит. Она вспоминала, что ей было трудно работать над мюзиклом.

«Была сцена, которая в фильм не вошла. Там я и другая сводная сестра ведут группу примерно из 300 девушек — фантастических тройных танцовщиц. Все у них шло своим чередом: они двигались по 40-метровой дорожке к замку, распевая и танцуя. А у меня периодически перехватывало дыхание. Пришлось бы переснимать сцену снова и снова - для меня», — поделилась актриса.

Байлио начала с простых прогулок. «У меня было много свободного времени, я подумала, что начну ходить, начну с 30 минут в день. Я могла ходить до часа, а на следующей неделе это были уже добрые два часа. Так это началось для меня», — с гордостью вспоминает звезда.

Потом девушка отказалась от мяса, стала практиковать горячую йогу и фитнес. И теперь рада, что у нее есть возможность наслаждаться жизнью.

«Я могла бы поехать в Западный Голливуд, я могла бы танцевать целую ночь. Жизнь стала веселее, когда появилась такая физическая выносливость», — призналась Мэдди.