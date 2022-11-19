В реестр иноагентов Минюст России включил рэпера Noize MC
СК РФ проверку творчества музыканта на предмет экстремизма начал еще в декабре 2021 года. Тогда артиста заподозрили в попытках реабилитировать нацизм.
Российский Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него несколько человек. Пополнил список и рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев), покинувший страну с началом спецоперации на Украине.
В своих интервью артист говорил, что хотел бы поддержать гражданское общество на родине, сообщает Рамблер. Кроме музыканта, 18 ноября, в реестр физлиц-иноагентов включены журналистка Ирина Шихман, политик Михаил Светов.
В этот список попали также блогеры Вячеслав Мальцев и Руслан Карпук, правозащитница Олимпиада Усанова, основатель сообщества "Диссернет" Андрей Заякин (ранее Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов).
СК РФ проверку творчества Noize MC на предмет экстремизма начал еще в декабре 2021 года. Тогда артиста заподозрили в попытках реабилитировать нацизм.
В интервью он признавался, что для него в России будущего нет и возвращаться в страну он не будет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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