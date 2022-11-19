9 человек погибли от взрыва в пятиэтажном доме в селе Тымовское на Сахалине

19 ноября в населённом пункте Тымовское на Сахалине произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Утром субботы на территории поселения Тымовское на территории Сахалина произошло обрушение одного подъезда в пятиэтажном доме, жертвами которого по предварительной информации стали девять человек, тела которых спасатели уже успели извлечь из-под завалов.

Одной из вероятных причин взрыва в пятиэтажной постройке называют воспламенение бытового газа, однако местные власти уверяют, что данный дом не был газифицирован. Местные жители сходятся во мнении, что взрыв мог последовать после неправильного использования газового баллона.