9 человек погибли от взрыва в пятиэтажном доме в селе Тымовское на Сахалине

APS
2022-11-19 10:16

19 ноября в населённом пункте Тымовское на Сахалине произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Утром субботы на территории поселения Тымовское на территории Сахалина произошло обрушение одного подъезда в пятиэтажном доме, жертвами которого по предварительной информации стали девять человек, тела которых спасатели уже успели извлечь из-под завалов.

Одной из вероятных причин взрыва в пятиэтажной постройке называют воспламенение бытового газа, однако местные власти уверяют, что данный дом не был газифицирован. Местные жители сходятся во мнении, что взрыв мог последовать после неправильного использования газового баллона.

Опубликовано: Ткачёв Андрей