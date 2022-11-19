МИД России признал экстремистской идею о «возвращении» острова Врангеля США

В российском МИДе утверждают, что идея о передаче Соединённым Штатам принадлежащего РФ острова Врангеля является экстремистской.

В субботу официальный представитель Министерства иностранных дел России Николай Корчунов публично заявил, что опубликованная в американском издании Wall Street Journal инициатива Томаса Дэнса о передаче российского острова Врангеля Соединённым Штатам является экстремистской.

По мнению Корчунова, в условиях и без того нарастающей эскалации между Москвой и Вашингтоном подобные идеи не следует высказывать в публичном пространстве для избежания возможных негативных последствий.