МИД России признал экстремистской идею о «возвращении» острова Врангеля США
2022-11-19 10:22
В российском МИДе утверждают, что идея о передаче Соединённым Штатам принадлежащего РФ острова Врангеля является экстремистской.
В субботу официальный представитель Министерства иностранных дел России Николай Корчунов публично заявил, что опубликованная в американском издании Wall Street Journal инициатива Томаса Дэнса о передаче российского острова Врангеля Соединённым Штатам является экстремистской.
По мнению Корчунова, в условиях и без того нарастающей эскалации между Москвой и Вашингтоном подобные идеи не следует высказывать в публичном пространстве для избежания возможных негативных последствий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Global Times: Запад резко изменил риторику по России после ЧП в Польше
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Рогов: в Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич» и склад оружия ВСУ
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США