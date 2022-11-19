Эксперты рассказали о гормоне молодости и приметах его дефицита

Из-за его нехватки страдают внутренние органы, увеличивается риск различных хронических заболеваний, а у женщин нарушается менструальный цикл.

Красивой и здоровой внешностью мы обязаны именно так называемым гормонам молодости. Благодаря им кожа сохраняет упругость и медленнее стареет. Потому надо внимательно следить, чтобы не было гормонального дефицита.

Дефицит гормонов - это стресс для организма. Из-за него страдают внутренние органы, увеличивается риск различных хронических заболеваний, а у женщин нарушается менструальный цикл. Страдает также внешний вид: красота будто испаряется.

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие именно гормоны отвечают за молодость кожи и как распознать их дефицит.

По словам специалиста, это, в первую очередь, - эстрогены, контролирующие работу сосудов, рост волос, эластичность кожи. Их роль важна и в половом созревании, поддержке менструального цикла, подготовке организма к беременности.

Еще один важный гормон - мелатонин. Или же - гормон сна, защищающий организм от воспалений, контролирующий наши «биологические часы», и спасающий от внезапных стрессов.

«Если спали плохо, долго не могли уснуть, просыпались среди ночи, значит - уровень мелатонина снижается, а кортизол при этом растет и ослабляет защитные функции кожи», — отметила эндокринолог.

На недостаток мелатонина указывают и мелкие ранки, шелушения кожи и перхоть, долго не заживающие повреждения, оставляющие после себя шрамы и пигментные пятна.

Гормоны щитовидной железы также участвуют во всех обменных процессах организма. При их нехватке кожа становится сухой и тусклой, ногти ломаются.

А гормон тестостерон нужен для правильной работы организма - чтобы женщины могли зачать, выносить младенца, кормить его грудью, а также сохранять красоту и здоровье. При его нехватке кожа теряет упругость. На мужчин его дефицит действует тоже не лучшим образом.

Заметив какие-либо из этих признаков, нужно обратиться к врачу-эндокринологу, который даст рекомендации, как исправить ситуацию.