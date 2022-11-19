Новостное агентство National Interest утверждает, что украинское правительство опасается американо-российской сделки в 2024 году после новых президентских выборов в США.

Утром субботы американская газета National Interest сообщила, что правительство Украины опасается начала полномасштабных переговоров между Россией и Соединёнными Штатами, которые могут начаться уже в 2024 году. Причиной для вероятности заключения сделки по украинскому кризису между Москвой и Вашингтоном могут стать новые выборы президента в американском государстве.

По мнению публицистов из National Interest, в 2024 году республиканец Дональд Трамп вновь может стать президентом США, договорившись с Россией о прекращении поставок оружия Киеву для скорейшего завершения спецоперации и восстановления мировой экономики в послевоенное время.