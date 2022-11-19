NI: Киев боится сделки между РФ и США после выборов президента в 2024 году
Новостное агентство National Interest утверждает, что украинское правительство опасается американо-российской сделки в 2024 году после новых президентских выборов в США.
Утром субботы американская газета National Interest сообщила, что правительство Украины опасается начала полномасштабных переговоров между Россией и Соединёнными Штатами, которые могут начаться уже в 2024 году. Причиной для вероятности заключения сделки по украинскому кризису между Москвой и Вашингтоном могут стать новые выборы президента в американском государстве.
По мнению публицистов из National Interest, в 2024 году республиканец Дональд Трамп вновь может стать президентом США, договорившись с Россией о прекращении поставок оружия Киеву для скорейшего завершения спецоперации и восстановления мировой экономики в послевоенное время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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