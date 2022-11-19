В Венгрии американские солдаты подрались с туристами в ночном клубе

APS
2022-11-19 10:48

Венгерский телеканал М1 сообщает, что в Будапеште в ночном клубе Instant/Fogas произошла драка военнослужащих США с иностранными туристами.

В инциденте участвовали военные из элитных подразделений специального назначения НАТО. 

Охране клуба не удалось справиться с военными, поэтому ее сотрудники вызвали полицию.

По информации телеканала, причина конфликта неизвестна. Серьезных повреждений во время драки никто не получил.

Опубликовано: Светлана Репина