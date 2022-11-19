В Венгрии американские солдаты подрались с туристами в ночном клубе
2022-11-19 10:48
Венгерский телеканал М1 сообщает, что в Будапеште в ночном клубе Instant/Fogas произошла драка военнослужащих США с иностранными туристами.
В инциденте участвовали военные из элитных подразделений специального назначения НАТО.
Охране клуба не удалось справиться с военными, поэтому ее сотрудники вызвали полицию.
По информации телеканала, причина конфликта неизвестна. Серьезных повреждений во время драки никто не получил.
Опубликовано: Светлана Репина
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