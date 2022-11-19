Михаил Боярский заявил о своем безразличии к покинувшим Россию артистам

Актер подчеркнул, что на первом плане у него он сам и его работа, которую он старается делать добросовестно и качественно.

Часть российских знаменитостей с началом спецоперации на Украине приняли решение об отъезде из России.

Их выбор прокомментировал звезда российского кино и театра Михаил Боярский, сообщает ФАН.

По словам артиста, ему совершенно безразличны такие новости о его коллегах. Михаил Боярский подчеркнул, что на первом плане у него - он сам и его работа, которую он старается делать добросовестно и качественно.

«Это не моя ипостась, на это я не обращаю никакого внимания. Для меня главное — быть нужным. Оставаться здесь, со своими друзьями, и делать свою работу качественно», — рассказал актер в интервью каналу "Звезда".

Ранее покинувших Россию звезд осудил Никита Джигурда. Артист считает, что эмигрировавшие знаменитости «переобуются» и будут просить прощения у родины.