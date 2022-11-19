The Global Times: инцидент с ракетами в Польше проверил на прочность терпение стран НАТО

The Global Times сообщает, что Европа и США демонстрируют все большую усталость от украинского конфликта.

Авторы материала отмечают, что США резко изменили риторику в отношении России после инцидента с падением ракет в Польше.

В частности, американские официальные лица поспешили сообщить, что ракета была запущена не Россией, а Украиной, хотя Владимир Зеленский говорил обратное.

По мнению обозревателей, этот инцидент проверил терпение стран НАТО на прочность и показал, что альянс не пойдет на противостояние с Россией.