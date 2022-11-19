The Global Times: инцидент с ракетами в Польше проверил на прочность терпение стран НАТО
2022-11-19 10:54
The Global Times сообщает, что Европа и США демонстрируют все большую усталость от украинского конфликта.
Авторы материала отмечают, что США резко изменили риторику в отношении России после инцидента с падением ракет в Польше.
В частности, американские официальные лица поспешили сообщить, что ракета была запущена не Россией, а Украиной, хотя Владимир Зеленский говорил обратное.
По мнению обозревателей, этот инцидент проверил терпение стран НАТО на прочность и показал, что альянс не пойдет на противостояние с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
Global Times: Запад резко изменил риторику по России после ЧП в Польше
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Рогов: в Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич» и склад оружия ВСУ
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США