Издание Global Times утверждает, что западные лидеры резко сменили вектор своих заявлений о России после падения украинской ракеты на польской территории.

19 ноября китайская газета The Global Times сообщила, что после того, как была доказана принадлежность Киеву упавшей в Польше ракеты, главы стран НАТО и коллективного Запада быстро сменили риторику в отношении российского правительства. По мнению аналитиков GT, после инцидента западные политики начали незамедлительно обвинять Украину в инциденте, заявляя о непричастности России к инциденту.

Публицисты из Global Times уверяют, что такая позиция официальных лидеров государств-участников блока НАТО свидетельствует о наличии раскола в организации, связанного с усталостью Запада от долгой финансовой и военной поддержки Украины. Кроме того, эксперты GT сходятся во мнении о том, что Североатлантический альянс в действительности хочет вести с Москвой диалог, а не войну.