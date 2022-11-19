Ким Чен Ын пообещал США ответить «ядерным оружием» на усиление американского присутствия регионе

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия, во время очередных испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщило агентство KCNA в субботу, 19 ноября.

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» в пятницу, на следующий день после того, как предупредила о «более жестком военном ответе» на усиление Вашингтоном своего присутствия в регионе, включая ядерные средства.

Ким Чен Ын впервые появился на публике со своей старшей дочерью и пообещал ответить на угрозы со стороны Соединенных Штатов и их союзников, «укреплением своего подавляющего ядерного сдерживания».

«Ким Чен Ын торжественно заявил, что, если враги будут продолжать создавать угрозы… наша партия и правительство будут решительно реагировать на ядерное оружие - ядерным оружием и на тотальную конфронтацию тотальной конфронтацией», — говорится в сообщении официального информационного агентства ЦТАК.

Северная Корея начала небывалую серию испытаний баллистических ракет в регионе Японского и Желтого морей, при этом западные источники заявляют о подготовке испытания КНДР новых видов ядерного оружия.