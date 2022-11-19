Представитель офиса Зеленского Давид Арахамия утверждает, что киевский режим смог извлечь выгоду из падения ракеты ВСУ на польской территории.

Возглавляющий украинскую партию власти "Слуга народа" Давид Арахамия выступил в эфире радиостанции "НВ", где публично признал, что киевский режим получил дополнительную выгоду от того, что ракета вооружённых сил Украины упала на территории Польши, спровоцировав гибель двух поляков.

По мнению Арахамии, после падения украинской ракеты на польской территории лидеры стран НАТО осознали свою уязвимость и приняли решение ускорить поставки оружия Украине.