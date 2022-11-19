НАТО осудило РФ за пролёт самолётов над кораблями альянса в Балтийском море
2022-11-19 11:28
Пресс-служба администрации НАТО уведомляет, что российские военные самолёты пролетели над судами Североатлантического альянса во время учений военного блока на Балтике.
19 ноября пресс-служба НАТО сообщила, что двумя днями ранее российская истребительная авиация пролетела над кораблями Североатлантического альянса на высоте 91 метр над уровнем моря. В пресс-релизе сказано, что пролёт истребителей ВКС России над судами НАТО произошёл в Балтийском море, где техника западного блока проводила ранее анонсированные учения.
Также пресс-релиз Североатлантического альянса обвиняет российскую авиацию в небезопасном и безответственном поведении, поскольку корабли НАТО отрабатывали противовоздушную оборону в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Global Times: Запад резко изменил риторику по России после ЧП в Польше
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Рогов: в Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич» и склад оружия ВСУ
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США