НАТО осудило РФ за пролёт самолётов над кораблями альянса в Балтийском море

Пресс-служба администрации НАТО уведомляет, что российские военные самолёты пролетели над судами Североатлантического альянса во время учений военного блока на Балтике.

19 ноября пресс-служба НАТО сообщила, что двумя днями ранее российская истребительная авиация пролетела над кораблями Североатлантического альянса на высоте 91 метр над уровнем моря. В пресс-релизе сказано, что пролёт истребителей ВКС России над судами НАТО произошёл в Балтийском море, где техника западного блока проводила ранее анонсированные учения.

Также пресс-релиз Североатлантического альянса обвиняет российскую авиацию в небезопасном и безответственном поведении, поскольку корабли НАТО отрабатывали противовоздушную оборону в регионе.