В Москве на одной из улиц изменят движение из-за открытия памятника Кастро
Из-за открытия памятника Кастро изменят движение на Новопесчаной улице в Москве.
19 ноября РИА Новости сообщили, ссылаясь на заявление в Telegram-канале столичного Дептранса, что в связи с подготовительными работами по монтажу памятника Фиделю Кастро схема движения временно изменится на Новопесчаной улице в Москве.
Также в сообщении сказано, что с 00.01 22 ноября до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на Новопесчаной улице от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом.
Ранее СМИ сообщали, что в открытии памятника Фиделю Кастро примет участие кубинский лидер Мигель Диас-Канель в рамках визита в Россию, памятник планируется открыть в Москве 22 ноября .
Опубликовано: Елена Калиновская
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