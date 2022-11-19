Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на публике
2022-11-19 12:45
Глава КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на пуске баллистической ракеты.
В субботу утром южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что Ким Чен Ы впервые вывел на публику свою дочь, вместе с ней и супругой Ри Соль Чжу, сестрой Ким Ё Чжон, понаблюдав за пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".
Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол и возраст тщательно скрываются, по имеющимся отрывочным сведениям, Ким Чен Ын женился в 2009 году, дети у него родились в 2010, 2013 и 2017 годах, так что присутствовавшей на пуске ракеты девочкой может быть Ким Чжу Э, 2013 года рождения.
Опубликовано: Елена Калиновская
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Дюпон-Эньян: Париж прекратит поставки оружия Киеву после случая в Польше
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
Defense News: большинство самолётов ВВС США не прошли проверку боевой готовности
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета