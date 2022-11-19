Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на публике

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на пуске баллистической ракеты.

В субботу утром южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что Ким Чен Ы впервые вывел на публику свою дочь, вместе с ней и супругой Ри Соль Чжу, сестрой Ким Ё Чжон, понаблюдав за пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол и возраст тщательно скрываются, по имеющимся отрывочным сведениям, Ким Чен Ын женился в 2009 году, дети у него родились в 2010, 2013 и 2017 годах, так что присутствовавшей на пуске ракеты девочкой может быть Ким Чжу Э, 2013 года рождения.