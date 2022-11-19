Defense News: большинство самолётов ВВС США не прошли проверку боевой готовности
2022-11-19 12:56
Издание Defense News утверждает, что американские военные самолёты не могут выполнить требования для признания их боеготовности.
В субботу колумнист Рэйчел Коэн опубликовала статью для новостного журнала Defense News, где сообщила, что учреждённая американским Пентагоном проверка боевой готовности самолётов военно-воздушных сил Соединённых Штатов провалилась, поскольку большинство из проверенных самолётов 49-ти различных типов не соответствовали заявленным требованиям.
Коэн уверена, что причиной неготовности к бою военных самолётов США является их внеплановые техобслуживания, недостаток профильных работников и несвоевременный выпуск дополнительных деталей для их починки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Defense News: большинство самолётов ВВС США не прошли проверку боевой готовности
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