Defense News: большинство самолётов ВВС США не прошли проверку боевой готовности

Издание Defense News утверждает, что американские военные самолёты не могут выполнить требования для признания их боеготовности.

В субботу колумнист Рэйчел Коэн опубликовала статью для новостного журнала Defense News, где сообщила, что учреждённая американским Пентагоном проверка боевой готовности самолётов военно-воздушных сил Соединённых Штатов провалилась, поскольку большинство из проверенных самолётов 49-ти различных типов не соответствовали заявленным требованиям.

Коэн уверена, что причиной неготовности к бою военных самолётов США является их внеплановые техобслуживания, недостаток профильных работников и несвоевременный выпуск дополнительных деталей для их починки.