Киркоров упал на колени перед Стоцкой

Во время шоу «Дуэты» поп-король выступал вместе с певицей, которую продюсировал. Он признался, что у них «все еще впереди».

На телеэкраны России возвращается шоу «Дуэты». В первом выпуске программы зрителей порадовали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Александр Панайотов, Анастасия Стоцкая и другие звезды шоу-бизнеса, сообщает Рамблер.

Анастасия Стоцкая выступила в паре с Филиппом Киркоровым. Поп-король российской эстрады удивил всех, упав перед певицей на колени.

«Одна из моих ошибок была та, что совершил 20 лет назад. Но знаешь, еще все впереди! Я тебя так люблю! Не отдам никому!» - цитирует Киркорова СтарХит.

Стоцкая ответила, что это признание - лучший подарок на ее юбилей. В октябре певице исполнилось 40 лет.

В начале двухтысячных Анастасия Стоцкая выступала в мюзикле «Губы», здесь ее увидел Филипп Бедросович. В 2002 году он стал продюсером певицы, после чего она приняла участие в кастинге на участие в мюзикле «Чикаго». И под руководством музыканта записала первые композиции, которые поднялись на первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций.

Киркоров хотел сделать из Стоцкой настоящую звезду, в итоге, по ее словам, она рядом с Киркоровым подхватила "звездную болезнь". Но Филипп не продлил с ней контракт.