Хренин: в планах Беларуси нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты
2022-11-19 13:35
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь не планирует ввязываться в какие-то конфликты.
19 ноября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава ведомства Виктор Хренин в ходе торжественного мероприятия, посвященного принятию Военной присяги новым пополнением заявил о том, что в планах белорусского государства «нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты».
Хренин добавил, что белорусское оборонное ведомство «анализирует и изучает опыт современных войн», после чего включает полученные знания в процесс боевой подготовки служащих Вооружённых сил Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Хренин: Беларусь не планирует вмешиваться в какие-либо конфликты
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