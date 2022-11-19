Хренин: в планах Беларуси нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь не планирует ввязываться в какие-то конфликты.

19 ноября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава ведомства Виктор Хренин в ходе торжественного мероприятия, посвященного принятию Военной присяги новым пополнением заявил о том, что в планах белорусского государства «нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты».

Хренин добавил, что белорусское оборонное ведомство «анализирует и изучает опыт современных войн», после чего включает полученные знания в процесс боевой подготовки служащих Вооружённых сил Беларуси.