Прокуратура Болгарии задержала молдаван и араба причастных к теракту в Стамбуле

Пятерым подозреваемым в Болгарии предъявлены обвинения после теракта 13 ноября в Стамбуле, ответственность за который турецкие власти возложили на РПК и их союзников в Сирии, сообщила в субботу болгарская прокуратура.

«Пять человек были обвинены в том, что они помогли одному из предполагаемых виновников нападения бежать», сообщила пресс-секретарь прокурора Софии Сийка Милева. Их роль была «логистической», сказала она, добавив, что обвинение ходатайствовало о задержании четырех из них.

По данным местных телеканалов, речь идет о троих гражданах Молдовы и выходце из арабской страны, название которой не уточняется.

Напомним, что шесть человек погибли и 81 получили ранения в результате взрыва, который произошел в минувшее воскресенье на пешеходной артерии в центре Стамбула.



В Турции были заключены в тюрьму семнадцать человек, в том числе 23-летняя молодая женщина, обвиняемая в установке взрывного устройства на проспекте Истикляль.